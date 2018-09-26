Шатров: Россия стала меньше являться Трампу во снах как враг

Как отметил эксперт, американский лидер практически не упоминал Россию.

"Меньше в выступлении было России. Почему? Мне подсказывает мой разум, что, наверное, Россия меньше стала являться ему во снах как враг. Хотя очень много России в негативном ключе было в последние месяцы. Вот сейчас Трамп и решил показать, что в отношениях с Россией его беспокоит, в первую очередь, конкуренция на европейском направлении", - заявил Шатров в эфире радио Sputnik.

При этом гораздо больше внимания Трамп уделил Ирану, потому что эта страна по-прежнему остается для президента США головной болью, подчеркнул политолог. В целом он назвал речь лидера США ожидаемой.