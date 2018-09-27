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Юрий Каплун
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Каплун: Мирзиёев ратует за изучение русского языка по всей республике

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Первый заместитель директора ГКУ "Московский дом соотечественников" Юрий Каплун рассказал о совместном образовательном проекте России и Узбекистана.

Семинар по повышению квалификации преподавателей русского языка за рубежом, организованный Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Государственного казенного учреждения "Московский дом соотечественников" совместно с правительством Москвы прошел в Узбекистане 20-21 сентбяря.

"Эту конференцию впервые проводили за последние 25 лет. В ней участвовали преподаватели русского языка школ, колледжей, вузов. Это очень важный момент, что узбекская сторона говорит об открытии центров или филиалов. Причем, были предложены два вуза", — сказал Юрий Каплун.

Он также напомнил, что в советское время ежегодно до 500 узбеков оправлялись учиться на факультеты русской филологии в Москву, Ленинград, Воронеж и другие города




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