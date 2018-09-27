Малышева: проблемы Узбекистана и Таджикистана зависят от водных ресурсов

Проблемы между республиками, которые зависят от водных ресурсов должно помочь решить СНГ и третейским судьей при решении этих проблем, рассказала заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Дина Малышева.

Кыргызстан требует изменения подходов к водно-энергетической проблеме в Центральной Азии.

Эксперт Дина Малышева считает, что такие требования закономерны, поскольку происходит пересмотр многих условий, доставшихся Центральной Азии от советского прошлого.

Есть проблемы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном и остальными центральноазиатскими государствами, которые зависят от водных ресурсов.

"Сейчас эта проблема решается со сменой руководства в Узбекистане. Все таки Мирзиёев инициирует дипломатическое урегулирование проблемы. Пока острый период, который был несколько лет назад, он отошел, — сказала Дина Малышева Sputnik Таджикистан.

По ее словам, решающую роль должны сыграть договоренности на межгосударственном уровне. СНГ должно выступать третейским судьей при решении этих проблем.