Малышева: проблемы Узбекистана и Таджикистана зависят от водных ресурсов

Кыргызстан требует изменения подходов к водно-энергетической проблеме в Центральной Азии.
Эксперт Дина Малышева считает, что такие требования закономерны, поскольку происходит пересмотр многих условий, доставшихся Центральной Азии от советского прошлого.
Есть проблемы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном и остальными центральноазиатскими государствами, которые зависят от водных ресурсов.
"Сейчас эта проблема решается со сменой руководства в Узбекистане. Все таки Мирзиёев инициирует дипломатическое урегулирование проблемы. Пока острый период, который был несколько лет назад, он отошел, — сказала Дина Малышева Sputnik Таджикистан.
По ее словам, решающую роль должны сыграть договоренности на межгосударственном уровне. СНГ должно выступать третейским судьей при решении этих проблем.