Басалаев о специфике рынка труда в СНГ

Приглашая абитуриентов в университет, специалисты проводят с ними серьезную профориентационную работу, отметил эксперт в беседе на радио Sputnik Кыргызстан.

"У рынка стран СНГ есть специфика: он меняется быстрее, чем завершается срок обучения студента в университете. Школьник должен помнить, что выбранная им специальность может оказаться не слишком востребованной через пять лет обучения в вузе", — отметил Басалаев.

Он считает, что одиннадцатиклассники уже должны понимать, что ответственность за выбор будущей профессии им придется нести самостоятельно.