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Специалист центра управления студентами Томского политехнического университета Николай Басалаев
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Басалаев о специфике рынка труда в СНГ

Радио
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Специалист центра управления студентами Томского политехнического университета Николай Басалаев рассказал, как выбирать будущую профессию.

Приглашая абитуриентов в университет, специалисты проводят с ними серьезную профориентационную работу, отметил эксперт в беседе на радио Sputnik Кыргызстан.

"У рынка стран СНГ есть специфика: он меняется быстрее, чем завершается срок обучения студента в университете. Школьник должен помнить, что выбранная им специальность может оказаться не слишком востребованной через пять лет обучения в вузе", — отметил Басалаев.

Он считает, что одиннадцатиклассники уже должны понимать, что ответственность за выбор будущей профессии им придется нести самостоятельно.




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