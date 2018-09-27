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Андрей Некрасов
© Foto : Из личного архива Андрея Некрасова

Некрасов: трансляция судебных заседаний помогут в борьбе с коррупцией

Радио
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В Узбекистане судебные заседания будут транслироваться онлайн. По мнению российского адвоката Андрея Некрасова, эта мера положительно скажется на качестве правосудия и снизит уровень коррупции.

Юрист отметил, что, в первую очередь, видеофиксация важна для заинтересованных сторон, а также для экспертов и судебно-правовой системы.

"Кроме того, онлайн-трансляции заседаний снижают риск каких-то противоправных действий. Увы, такие случаи нередки. Когда заседание никак не фиксируется, возможны манипуляции. А так – все открыто, поэтому подобную практику можно только приветствовать", — уверен Некрасов.

Заседание Верховного суда
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Верховный суд Узбекистана запускает онлайн-трансляции заседаний
Он заметил, что видеотрансляций судебных заседаний нет, к примеру, в США, а в России подобная практика существовала лишь в арбитражных судах, но на сегодняшний день почти не применяется.

В Узбекистане пока в этот проект вовлечены 12 судов в Сурхандарьинской, Наманганской и Хорезмской областях. До конца года список расширится еще на 22 суда, а в 2019-м к онлайн-трансляциям подключат еще около ста.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Судопроизводство, законодательство, Хорезмская область, Наманганская область, Сурхандарьинская область, Суд, Узбекистан



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