Гусев: США спят и видят, как вытеснив Россию, войдут с базами в страны ЦА

В прозападной прессе в последнее время участились сообщения о том. что Горном Бадахшане Таджикистана критическая ситуация из-за террористов ИГ, поэтому в скором времени там начнется военная операция, в том числе с участием России. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев назвал эти новости очередным информационным инструментом давления на Россию для дестабилизации обстановки в регионе.

По мнению эксперта, все эти сообщения, в том числе от компании Stratfor, слишком раздуты и преследуют исключительно геополитические цели.

"Да, ячейки запрещенных в России и большинстве стран мира организаций присутствуют в отдельных регионах Центральной Азии, но говорить о том, что Эмомали Рахмон не контролирует ситуацию в Горном Бадахшане нельзя. Надо понимать, что все эти новости выгодны только Западу, для которого чем хуже, тем лучше. Те же США преследуют две цели — вытеснить Россию из Центральной Азии и распространить в регионе свое влияние. Американцы спят и видят, как смогут войти в ЦА, как это произошло с Афганистаном, со своими военными базами и закрепиться там", — заявил Гусев Sputnik Таджикистан.

По его мнению, свои интересы в регионе остаются и Европейского союза, а также у Китая, который старается действовать в регионе прагматично. Россия со своей стороны контролирует ситуацию на границе, но при этом старается не вмешиваться во внутренние процессы региона.

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