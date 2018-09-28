Гусев: США спят и видят, как вытеснив Россию, войдут с базами в страны ЦА

"Да, ячейки запрещенных в России и большинстве стран мира организаций присутствуют в отдельных регионах Центральной Азии, но говорить о том, что Эмомали Рахмон не контролирует ситуацию в Горном Бадахшане нельзя. Надо понимать, что все эти новости выгодны только Западу, для которого чем хуже, тем лучше. Те же США преследуют две цели — вытеснить Россию из Центральной Азии и распространить в регионе свое влияние. Американцы спят и видят, как смогут войти в ЦА, как это произошло с Афганистаном, со своими военными базами и закрепиться там", — заявил Гусев Sputnik Таджикистан.
По его мнению, свои интересы в регионе остаются и Европейского союза, а также у Китая, который старается действовать в регионе прагматично. Россия со своей стороны контролирует ситуацию на границе, но при этом старается не вмешиваться во внутренние процессы региона.
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