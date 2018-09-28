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Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов

Крганов: мигрантам нужны лидеры, ассимиляция приводит к радикализму

© sputnik Александр Натрускин
Радио
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Глава Духовного собрания мусульман России высказался на круглом столе на тему "Профилактика национального и религиозного экстремизма в России".

В среду, 26 сентября, в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошел круглый стол на тему "Профилактика национального и религиозного экстремизма в России". На мероприятии представил доклад Московского бюро по правам человека "Нелинейный радикализм. Агрессивная ксенофобия и нетерпимость в Российской Федерации в январе–августе 2018 года: основные тенденции".

Муфтий Альбир Крганов рассказал об опыте России по профилактике экстремизма в среде мигрантов, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Мы недавно говорили про проблему мигрантов, было заседание ОБСЕ в Варшаве. К сожалению, сегодняшняя европейская модель не работает. Они пытаются ассимилировать мигрантов, это, напротив, дает другой эффект. Это позволяет радикалам вовлекать все больше недовольных людей в свой круг. Сегодня Госдеп США предпринимает очень серьезные шаги по демократизации стран СНГ. В одной из них освободили 18 тысяч человек, по "заблуждению оказавшихся в составе террористической группы", - сказал Крганов.

По его словам, мигрантам нужны сильные лидеры, группы общественников не только с узким религиозным знанием, но и с пониманием истории и философии.

Теги:
МИА "Россия Сегодня", мусульмане, Мигранты



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