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Исполнительный директор Российского общества политологов - Игорь Кузнецов
© Sputnik / Антон Курилкин.

Кузнецов: человеческий капитал это важнейшая составляющая инноваций

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Человеческий капитал – важнейшая составляющая инновационного развития страны, рассказал Sputnik Узбекистан исполнительный директор Российского общества политологов, профессор факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова Игорь Кузнецов.

"Человеческий капитал – важнейшая составляющая. Это не только образование, но и здоровье, качество жизни, продолжительность жизни, уровень социальной защищенности", — подчеркнул эксперт.

Уровень высшего образования сложно сопоставить, если образовательная система существует отдельно от мировой и не соприкасается с ней, добавил он.

"Как таковой, человеческий капитал не привязан к образованию и науке… В России есть аналогичные программы по развитию", — заявил Кузнецов Sputnik Узбекистан.

Подобные документы могут повлиять на положение дел в стране, в том числе и в области науки.

Ранее в Узбекистане президент подписал стратегию инновационного развития страны. Одна из целей документа – развитие образования в стране, в том числе высшего.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Образование, Инновации, Узбекистан



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