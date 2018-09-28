Кузнецов: человеческий капитал это важнейшая составляющая инноваций

"Человеческий капитал – важнейшая составляющая. Это не только образование, но и здоровье, качество жизни, продолжительность жизни, уровень социальной защищенности", — подчеркнул эксперт.

Уровень высшего образования сложно сопоставить, если образовательная система существует отдельно от мировой и не соприкасается с ней, добавил он.

"Как таковой, человеческий капитал не привязан к образованию и науке… В России есть аналогичные программы по развитию", — заявил Кузнецов Sputnik Узбекистан.

Подобные документы могут повлиять на положение дел в стране, в том числе и в области науки.

Ранее в Узбекистане президент подписал стратегию инновационного развития страны. Одна из целей документа – развитие образования в стране, в том числе высшего.