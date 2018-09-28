Брод: миграция должна зависеть от потребностей рынка

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Александр Брод рассказал о проблеме мигрантов и рабочих мест в России.

Эксперт представил доклад Московского бюро по правам человека "Нелинейный радикализм. Агрессивная ксенофобия и нетерпимость в Российской Федерации в январе–августе 2018 года: основные тенденции".

Отвечая на вопрос о недовольстве российских граждан тем, что мигранты занимают рабочие места, Александр Брод отметил, что поводов для такой реакции нет, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Миграция должна быть регулируемая, должна быть четко поставлена в зависимость от потребностей рынка. Приоритет в трудоустройстве отдается именно гражданам России, это официально закреплено", - сказал он.

Он добавил, что для решения этих проблем нужно работать в союзе экспертов от экономики и гуманитарной сферы.