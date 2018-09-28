Вербицкая: тонкая культура русского авангарда мигрировала в Среднюю Азию

В преддверии Дней культуры Таджикистана в Москве открылась выставка известного художника Зухура Хабибулаева, в творчестве которого воплотилось наследие русского авангарда и черты восточной культуры, о выставке рассказала Юлия Вербицкая.

По словам директора фонда "Русские меценаты" Юлии Вербицкой, и самому Хабибулаеву, и другим художникам в республиках Центральной Азии удалось переосмыслить и сохранить то русское искусство, которое в самой советской России оказалось фактически под запретом.

"Эту культуру я люблю всем своим сердцем по той причине, что искусство авангарда, которым славится Россия, получило такое оригинальное развитие. Хрупкая, тонкая и яркая культура, которая перевернула мир, вдруг эмигрировала в Центральную Азию", - пояснила Вербицкая корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Выставка картин Зухура Хабибулаева "Долина ветров" проходит в Государственном музее Востока с 27 сентября по 14 октября.