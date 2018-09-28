21:26 28 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск

Вербицкая: тонкая культура русского авангарда мигрировала в Среднюю Азию

Радио
Получить короткую ссылку
0 0 0

В преддверии Дней культуры Таджикистана в Москве открылась выставка известного художника Зухура Хабибулаева, в творчестве которого воплотилось наследие русского авангарда и черты восточной культуры, о выставке рассказала Юлия Вербицкая.

По словам директора фонда "Русские меценаты" Юлии Вербицкой, и самому Хабибулаеву, и другим художникам в республиках Центральной Азии удалось переосмыслить и сохранить то русское искусство, которое в самой советской России оказалось фактически под запретом.

"Эту культуру я люблю всем своим сердцем по той причине, что искусство авангарда, которым славится Россия, получило такое оригинальное развитие. Хрупкая, тонкая и яркая культура, которая перевернула мир, вдруг эмигрировала в Центральную Азию", - пояснила Вербицкая корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Выставка картин Зухура Хабибулаева "Долина ветров" проходит в Государственном музее Востока с 27 сентября по 14 октября.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
Готовы к бою: Узбекистан и Таджикистан остановили условных террористов
Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе на саммит глав государств СНГ
Чем Рахмон угощал Мирзиёева, Путина и других участников саммита СНГ
Изменение ставки рефинансирования
Почему в Узбекистане выросла ставка рефинансирования и на что она влияет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054