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Андрей Кошкин
© Foto: warfiles.ru

Кошкин: в ЦА может сформироваться новое гнездо международного терроризма

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Центральная Азия – это то место, где террористические организации на сегодняшний день чувствуют себя довольно уверенно, заявил политолог Андрей Кошкин.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что террористические группировки сегодня объединяют свои силы к великому сожалению для мирового сообщества.

"Бороться с международным терроризмом необходимо всем миром, а не только отдельным государствам, которые берут на себя эту чрезвычайно сложную, ответственную и очень важную миссию… Если не предпринимать никаких радикальных мер, то в Центральной Азии будет формироваться новое «осиное гнездо» международного терроризма", - подчеркнул эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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