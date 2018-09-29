Вербицкая: русский авангард получил самобытное развитие в Центральной Азии

Вербицкая: русский авангард сохранился благодаря художникам Центральной Азии /

В преддверии Дней культуры Таджикистана в Москве в Музее Востока открывается выставка известного таджикского художника Зухура Хабибулаева.

О развитии авангарда в России и странах Центральной Азии рассказала директор фонда "Русские меценаты", коллекционер Юлия Вербицкая.

"То искусство авангарда, которым так славится Россия и которое является самым дорогим в мире, получило оригинальное развитие. Не секрет, что период русского авангарда был ярким, но очень коротким . И эта перевернувшая мировое искусство культура ушла в Среднюю Азию. И далее произошло чудо. Дело в том, что наши столицы – Москва и Петербург при всех своих возможностях не могли предоставить художникам необходимые материалы, не подходят климатические условия. Там невозможно использовать так называемый открытый цвет, дерзко экспериментировать. В ЦА все иначе – мы наблюдаем уникальный эксперимент, самобытных художников, которым позволяли творить и выставлять свои работы. Таким образом именно эти республики сохранили ту часть культурного наследия, которая столь ценна для нас", - заявила Юлия Вербицкая.

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