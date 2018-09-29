Акбутин: лучший способ прекратить истерику ребенка на улице – отвлечь его

Психолог Ильдар Акбутин дал советы по воспитанию маленьких детей и налаживанию с ними контакта.

Акбутин об истериках ребенка на улице: проверяет границы дозволенного /

В эфире радио Sputnik Кыргызстан психолог Ильдар Акбутин рассказал, что к нему обратилась мама полуторогодовалого малыша с вопросом о том, как успокаивать его истерики на улице.

"Постарайтесь дома "насытить" малыша общением и взаимодействием с вами. А столкнувшись с капризами на прогулке, попробуйте отвлечь его внимание, "переключить" на какую-нибудь игру или занятие. Например, предложите догонять друг друга или мячик, вместе нести сумку или бежать, взявшись за руки", — сказал психолог.

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