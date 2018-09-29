15:23 29 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Психолог Ильдар Акбутин
© Sputnik . Жоомарт Ураимова

Акбутин: лучший способ прекратить истерику ребенка на улице – отвлечь его

Радио
Получить короткую ссылку
9 0 0

Психолог Ильдар Акбутин дал советы по воспитанию маленьких детей и налаживанию с ними контакта.

В эфире радио Sputnik Кыргызстан психолог Ильдар Акбутин рассказал, что к нему обратилась мама полуторогодовалого малыша с вопросом о том, как успокаивать его истерики на улице.

"Постарайтесь дома "насытить" малыша общением и взаимодействием с вами. А столкнувшись с капризами на прогулке, попробуйте отвлечь его внимание, "переключить" на какую-нибудь игру или занятие. Например, предложите догонять друг друга или мячик, вместе нести сумку или бежать, взявшись за руки", — сказал психолог.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Дети, Кыргызстан, Психология



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Микроволновая печь на дне моря у острова Сифнос, Греция
Невероятные находки с морских глубин, или Зачем на дне нужна микроволновка
Стало известно, на чьей могиле установили надгробие в виде iPhone
Ядерное оружие – какое, где и сколько

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054