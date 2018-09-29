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Игорь Коротченко
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Коротченко: поставки С-300 Сирии - начало новой реальности на Ближнем Востоке

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Израиль провокационно отреагировал на новость о поставках С-300, заявив, что будет продолжать наносить удары по объектам на территории Сирии, заявил главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко.

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что для России принципиально важно укрепление потенциала противовоздушной обороны Сирии.

"Поставки С-300 означают серьезное усиление возможностей сирийской ПВО", - отметил Коротченко.

По его словам, анализ случившейся катастрофы с самолетом Ил-20 таков: военное ведомство РФ доказало, что именно Израиль несет ответственность за гибель российского самолета Ил-20. Поэтому поставки С-300 Сирии будет началом новой реальности для Ближнего Востока.

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© Ruptly .
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Ранее военный политолог Владимир Евсеев заявил, что решение России вооружить сирийскую ПВО зенитно-ракетными комплексами C-300 – мера закономерная.

Напомним, российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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