Борта: дети выбирают плохие компании, когда дома их игнорируют

В эфире Sputnik Молдова эксперт рассказала, как определить, что ребенок склонен к порокам или дурным привычкам.
"Если не обращать внимание на собственного ребенка, то он найдет компанию вне дома, где его будут поддерживать и любить. Самое страшное, когда ваш ребенок ищет поддержку у людей асоциальной наклонности", - отметила Борта.
По ее словам, если ваш ребенок подружился с ребенком из неблагополучной семьи, постарайтесь проявить свое внимание и на этого обделенного ребёнка тоже. Ведь ему очень не повезло в жизни, поддержите его, подскажите что-то, потому что он изолирован от нормального общения не может получить опыта в своей семье.
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