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Психолог Светлана Борта
Sputnik

Борта: дети выбирают плохие компании, когда дома их игнорируют

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Если ребенок растет в семье алкоголиков или наркоманов, или если на него просто не обращают внимания в семье, игнорируют его как личность, тогда он рано или поздно встретится с наркотиками, уверена специалист по профориентации Светлана Борта.

В эфире Sputnik Молдова эксперт рассказала, как определить, что ребенок склонен к порокам или дурным привычкам.

Нарколог Эмиль Камчибеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Камчибеков о судьбах детей, живущих в семьях алкоголиков и наркоманов

 

"Если не обращать внимание на собственного ребенка, то он найдет компанию вне дома, где его будут поддерживать и любить. Самое страшное, когда ваш ребенок ищет поддержку у людей асоциальной наклонности", - отметила Борта.

По ее словам, если ваш ребенок подружился с ребенком из неблагополучной семьи, постарайтесь проявить свое внимание и на этого обделенного ребёнка тоже. Ведь ему очень не повезло в жизни, поддержите его, подскажите что-то, потому что он изолирован от нормального общения не может получить опыта в своей семье.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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