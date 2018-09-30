14:35 30 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Нутрициолог Екатерина Дидык
© Sputnik / Rodion Proca

Дидык о том, как побороть патологическую тягу к сладкому

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0

Резко отказываться от потребления сахара нельзя, надо начать с адекватного снижения, советует нутрициолог Екатерина Дидык.

В эфире Sputnik Модова специалист, занимающаяся организацией питания человека Екатерина Дидык рассказала, как избавиться от пристрастия к сладкому.

Модели представляют коллекцию нижнего белья во время колумбийской недели Моды в Медельине
© AFP 2018 / JOAQUIN SARMIENTO
Сладкие кадры и важное совещание в фотохронике недели
17

"Во-первых, не надо путать привычку есть сладкое с реальным пристрастием. Если у вас только привычка прийти с работы и съесть печенье, то это печенье просто надо заменить чем-то другим, более полезным. Вторая причина тяги к сладостям – психологическая. Человек понервничал, устал – и побежал за тортиком. В этом случае надо найти другие источники радости", - отметила она.

Третья проблема физиологическая, говорит эксперт. Когда человека прямо трясет то того, как ему хочется съесть чего-то сладкого.

О том, как побороть это желание, слушайте в аудиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Микроволновая печь на дне моря у острова Сифнос, Греция
Невероятные находки с морских глубин, или Зачем на дне нужна микроволновка
Мясорубка: Машины превращают в пыль
Зверская мясорубка для машин: как железо перемалывают в труху
Ядерное оружие – какое, где и сколько

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054