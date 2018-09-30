Дидык о том, как побороть патологическую тягу к сладкому

Резко отказываться от потребления сахара нельзя, надо начать с адекватного снижения, советует нутрициолог Екатерина Дидык.

В эфире Sputnik Модова специалист, занимающаяся организацией питания человека Екатерина Дидык рассказала, как избавиться от пристрастия к сладкому.

© AFP 2018 / JOAQUIN SARMIENTO Сладкие кадры и важное совещание в фотохронике недели 17

"Во-первых, не надо путать привычку есть сладкое с реальным пристрастием. Если у вас только привычка прийти с работы и съесть печенье, то это печенье просто надо заменить чем-то другим, более полезным. Вторая причина тяги к сладостям – психологическая. Человек понервничал, устал – и побежал за тортиком. В этом случае надо найти другие источники радости", - отметила она.

Третья проблема физиологическая, говорит эксперт. Когда человека прямо трясет то того, как ему хочется съесть чего-то сладкого.

О том, как побороть это желание, слушайте в аудиоподкасте.