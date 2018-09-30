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Руководитель центра прикладных исследований TALAP, экономист Рахим Ошакбаев
© Фото: Sputnik / Болат Шайхинов

Ошакбаев о том, почему падает занятость в сфере производства

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Никто не может предсказать, какие профессии будут востребованы в будущем, заявил экономист Рахим Ошакбаев.

В эфире Sputnik Казахстан руководитель центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев отметил, что количество постоянных рабочих мест в мире как минимум не растет, сокращается, появляются новые формы занятости.

"Во всем мире растет занятость в сфере услуг и падает в производстве. Критически падает занятость в сельском хозяйстве. Сейчас для производства вещей и продуктов питания не нужно столько людей, сколько требовалось раньше", - уверен Рахим Ошакбаев.

Молодым людям эксперт посоветовал учиться гибкости и держать руку на пульсе передовых событий.

Подробный комментарий слушайте в аудиоподкасте.




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