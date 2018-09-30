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Анна Видуецкая
Sputnik / Илона Устинова

Видуецкая: женщина сильнее мужчины, однако для гармонии ей необходима семья

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Женщина в достижении цели, в карьере не знает себе равных. Женщина управляет компаниями, странами, но при этом перестает управлять своей жизнью, рассказала основатель Агентства интеллектуальных событий Анна Видуецкая.

В конечном итоге любой женщине стоит помнить о том, что без мужчины она не сможет создать семью, и тогда и карьера, и квартира, и машина – все ставится под вопрос, заявила Видуецкая во время своего выступления на Саммите современных женщин, который прошел в Таллине 22 сентября.

"Женщина гораздо сильнее мужчины. Она более стрессоустойчивая, целеустремленная, она умеет терпеть боль. Однако в конце концов возникает вопрос: "А для чего ей все это?", - цитирует слова эксперта Sputnik Эстония.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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