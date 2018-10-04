Продюсер Иосиф Пригожин поделился впечатлениями о творчестве великого шансонье.
Председатель правления Национального Антинаркотического Союза Никита Лушников прокомментировал новость о том, что правоохранительные органы Таджикистана за январь-август изъяли из незаконного оборота более 3,1 тонны наркотиков.
Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ФЭСН РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат философских наук Игорь Загарин не исключил, что в ходе визита президента Узбекистана в Нью-Дели помимо экономических вопросов обсуждалась и проблема безопасности в регионе.
В Узбекистане прошел второй конгресс врачей эстетической медицины. О тенденциях в отрасли и о том, что должен уметь профессиональный специалист, рассказала врач дерматокосметолог Сайёра Данаева.
Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук прокомментировал создание при Минобороны Великобритании специальной структуры для противодействия кибератакам на фоне растущей "российской угрозы".