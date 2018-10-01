Ющук: Британия создала "антихакерское" спецподразделение, чтобы следить за РФ

В эфире радио Sputnik профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук отметил, что подобным "антихакерским" спецподразделением Великобритания во многом копирует действия США, кроме того, аналогичные структуры создаются и в других крупных странах.

"Эта структура, как и в США, будет заниматься сбором информации и консолидацией ее в одном месте, в одних руках, чтобы ее можно было проанализировать. Это позволяет оценить кибератаки, потому что, когда атака идет распределенно, из разных источников, какие-то конкретные структуры могут не понять, кто их атакует и зачем, и тем более не составить картины в целом", - объяснил эксперт.

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