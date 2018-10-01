Косметолог Данаева: я за натурализм – хорошая работа не должна быть видна

В Узбекистане прошел второй конгресс врачей эстетической медицины. О тенденциях в отрасли и о том, что должен уметь профессиональный специалист, рассказала врач дерматокосметолог Сайёра Данаева.

По ее словам, главным принципом, которым должны руководствоваться доктора вообще и в частности специалисты эстетической медицины – это не навредить пациенту.

"Я за натурализм. Я считаю, что хорошая работа не должна быть видна. Все что мы порой видим вокруг – это результат непрофессионализма, не знания анатомии человека. Надо понимать, что кожа – это единый орган, поэтому заниматься подобными операциями без понимания процессов – это кощунство", — подчеркнула Данаева.

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Она добавила, что эстетическая медицина должна приносить удовольствие и применяться только при необходимости. Например, если есть какие-то явные дефекты кожи, связанные с несчастыми случаями, например, аварией или ожогами. Потенциальным пациенткам моложе 30 лет она посоветовала лишний раз подумать, прежде чем решаться на пластическую операцию.

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