Загарин: Узбекистану Индия интересна и как союзник в сфере безопасности

Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ФЭСН РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат философских наук Игорь Загарин не исключил, что в ходе визита президента Узбекистана в Нью-Дели помимо экономических вопросов обсуждалась и проблема безопасности в регионе.

По мнению эксперта, Индия играет важную роль, обладая мощным экономическим и военным ресурсом, поэтому Ташкент пытается заручиться поддержкой столь важного союзника, в том числе, и для решения афганского вопроса.

"Еще во времена первого президента Узбекистана Ислама Каримова связи между странами были довольно тесными. Сейчас эта тенденция продолжается. Если учесть, что визит Мирзиёева в Индию проходит с разу после саммита СНГ в Душанбе, где вопросы безопасности были одни из важнейших, думаю, и на встрече в Нью-Дели стороны так или иначе эту тему затрагивали", — отметил эксперт в беседе с Sputnik Узбекистан.

Первый государственный визит Шавката Мирзиёева в Индию проходит с 30 сентября по 1 октября. В рамках поездки узбекский лидер провел переговоры с представителями деловых кругов страны, а также с президентом и премьер-министром Индии.