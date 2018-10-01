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Продюсер Иосиф Пригожин
© Sputnik / Илья Питалев

Пригожин: Азнавур не собирался уходить

Радио
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Продюсер Иосиф Пригожин поделился впечатлениями о творчестве великого шансонье.

Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции. Недавно Азнавур вернулся из турне по Японии после того, как был вынужден отменить ряд концертов из-за перелома руки, в том числе и выступление в Узбекистане.

"Это грустная новость. Уходит эпоха, плеяда фантастических, мужественных, красивых, импозантных и талантливых людей. Буквально на днях мои друзья объявили его концерт в Ташкенте - он не собирался уходить. И, несмотря на преклонный возраст, гастролировал до последнего дня", - сказал Пригожин.

Азнавур — французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе. Он сыграл 80 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.




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