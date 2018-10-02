Якимов: не все мигранты в России могут рассчитывать на господдержку

По словам правозащитника, в российских законах существуют излишние правоприменительные ограничения по отношению к иностранцам.

Эксперт по миграционным проблемам, правозащитник Андрей Якимов на конференции РСМД по вопросам миграции рассказал о проблемах, препятствующих интеграции иностранцев в российское общество, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Необходимо учитывать вызовы, препятствующие миграции. Никто не отменял ксенофобию, институциональную дискриминацию. В преимуществе при найме на работу, при найме жилья. Государственная социальная помощь полагается только постоянно проживающим в России иностранным гражданам, имеющим вид на жительство. Таких очень мало. Соответственно, на господдержку многочисленные иностранцы у нас рассчитывать не могут", - заявил Якимов.

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