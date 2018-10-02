Ковалев: главная задача членов "ядерного клуба" — нераспространение оружия

Представители пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН обсудили вопросы нераспространения оружия массового поражения. В "ядерный клуб" входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Решения Совбеза ООН о нераспространении ядерного оружия очень важны для сохранения мира на планете, отметил Ковалев в беседе на радио Sputnik.

"Это один из немногих моментов, в котором позиции постоянных членов Совбеза достаточно близки. Они заинтересованы в том, чтобы ядерное оружие не распространялось по планете, а официальный клуб ядерных держав оставался в том виде, в котором существует", — сказал Ковалев.

Он добавил, что ядерное оружие сегодня есть не только у этих пяти стран, кроме того, в мире достаточно распространены другие средства массового поражения, поэтому проблема безопасности остается одной из главных.