23:03 02 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр Гусев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Гусев: обвинения России со стороны США об утечке ядерных материалов - фейк

Радио
Получить короткую ссылку
32 0 0

Доктор политических наук, профессор Александр Гусев прокомментировал заявление помощника госсекретаря Соединенных Штатов Америки Кристофера Форда.

 

Помощник государственного секретаря США Кристофер Форд заявил, что программа МАГАТЭ Incident and Trafficking Database попала "под угрозу" из-за дела Литвиненко.

Слова чиновника в эфире радио Sputnik прокомментировал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Я должен отметить, что заявление высокопоставленного чиновника о том, что Россия не очень владеет информацией об утечке ядерных информацией – в частности, плутония – скорее всего фейк. Россия следит за наличием ядерных материалов, достаточно жестко. Целый ряд экспертов, специалистов МАГАТЭ практически в ежедневном режиме работают на территории нашей страны. Они посещают АЭС, секретные объекты, которые используют радиоактивные материалы. С этой точки зрения РФ абсолютно открыта для проверок", - сказал Гусев.

По его словам, спецслужбы очень пристально следят за этим вопросом. Любая утечка грозит очень серьезными последствиями, в том числе с влиянием террористических групп.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Ядерные вооружения, США, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Армянская АЭС
    Мирный атом

    Армения и Россия хотят создать "единое атомное пространство" для студентов. Подробности - в материале Sputnik.

  • Мужчина с чемоданом
    Голос издалека

    Приближающиеся выборы в Сейм Латвии обострили давнюю дискуссию о том, стоит ли давать право голоса тем, кто давно покинул страну.

  • Паром Regina Seaways
    Дым над водой

    В Балтийском море загорелось пассажирское судно под литовским флагом с 335 людьми на борту.

  • Джеордже Симион
    Персона нон грата

    Председателя румынской платформы "Acțiunea 2012" униониста Джеордже Симиона, ранее устроившего шоу на границе, выдворили из Молдовы.

  • Променад в Пирита
    Дороге быть!

    Попытки защитников природы остановить прокладку новой автотрассы в Таллинне закончились безрезультатно.

  • Восхождение на вершину Зилга-хох
    Пик Победы

    В честь Дня Победы и независимости Абхазии альпинисты из Южной Осетии совершила восхождение на одну из самых высоких вершин республики.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Сенаторы во время перерыва
От Иноятова до Куранбаева, или Один день в Сенате Олий Мажлиса
Мировой рекорд: 500 тыс. доминушек.
Как рушатся 500 тысяч доминошек: умопомрочительное зрелище
Узбекско-индийские отношения в политике, экономике и гуманитарной сфере
Не только Тадж-Махал: что связывает Индию и Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054