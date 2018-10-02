Гусев: обвинения России со стороны США об утечке ядерных материалов - фейк

Александр Гусев: никаких оснований для обвинений в адрес России нет /

Помощник государственного секретаря США Кристофер Форд заявил, что программа МАГАТЭ Incident and Trafficking Database попала "под угрозу" из-за дела Литвиненко.

Слова чиновника в эфире радио Sputnik прокомментировал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Я должен отметить, что заявление высокопоставленного чиновника о том, что Россия не очень владеет информацией об утечке ядерных информацией – в частности, плутония – скорее всего фейк. Россия следит за наличием ядерных материалов, достаточно жестко. Целый ряд экспертов, специалистов МАГАТЭ практически в ежедневном режиме работают на территории нашей страны. Они посещают АЭС, секретные объекты, которые используют радиоактивные материалы. С этой точки зрения РФ абсолютно открыта для проверок", - сказал Гусев.

По его словам, спецслужбы очень пристально следят за этим вопросом. Любая утечка грозит очень серьезными последствиями, в том числе с влиянием террористических групп.

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