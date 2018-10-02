Деменков о реалиях борьбы с фиктивными браками мигрантов

О механизмах борьбы с фиктивными браками, мотивации нарушителей законодательства и инициативах в борьбы с подобными фальшивыми семьями Sputnik Узбекистан рассказал адвокат Филипп Деменков.

Ранее в России правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, делающую бессмысленными для иностранных мигрантов фиктивные браки. Подготовленные поправки в закон о правовом положении иностранных граждан запретят заграничным мужьям селиться вдали от семей. За этим будет строго следить миграционная служба.

"В США, например, эта мера с фиктивными браками работает, существует специальная комиссия", - заявил Деменков.

Как подчеркнул эксперт, в американском случае комиссия проверяет живут ли люди вместе, ведут ли совместное хозяйство и даже смотрит, как проводят время супруги.

"Существую те люди, которые нуждаются в деньгах, и речь не идет о баснословных суммах", - рассказал эксперт о мотивации граждан, которые заключаю фиктивные браки.

Для улучшения инициативы необходимо, считает Деменков, нужно вводить ответственность для обеих сторон.