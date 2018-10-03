Гереев: дружба с Россией укрепляет позиции других стран СНГ

Учения разведывательных служб ОДКБ "Поиск-2018" позволят продемонстрировать новейшие армейские технологии, заявил Гереев Sputnik Таджикистан.

"Это в первую очередь нужно странам СНГ. Дружба с Российской Федерацией укрепляет их позиции. А России нужно, чтобы ее границы были надежно укреплены", - сказал Руслан Гереев.

Учения покажут Западу, что как бы он не взаимодействовал за спиной РФ с ее соседями, Россия все равно остается основным геополитическим партнером постсоветских территорий, полагает эксперт.

В учениях "Поиск-2018", которые пройдут в Казахстане, принимают участие подразделения вооруженных сил стран ОДКБ - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего в "Поиске – 2018" задействованы около 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники, в том числе авиационной.