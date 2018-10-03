Танкаев: ЦА — поле для политических игр, а не для освоения газовых рынков

"Что касается центральноазиатских государств, то условия везде разные. Наиболее интересен с сырьевой точки зрения Туркменистан, который по запасам газа занимает лидирующее положение в мире. Казахстан почти полностью себя газом обеспечивает, а тот небольшой дефицит, который страна покрывает за счет импорта, большой роли не играет. Что же касается Узбекистана, то республика полностью себя обеспечивает этим видом топлива и в закупках не нуждается", — заметил эксперт.
Сразу два проекта реализует в Узбекистане "Лукойл". Самым масштабным стал запуск весной 2018 года Кандымского газо-перерабатывающего комплекса в Бухарской области мощность которого должна в будущем составить свыше 8 миллиардов кубометров газа в год. Кроме того, российская компания участвует в разработке месторождения юго-западного Гиссара.