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Рустам Танкаев
© Foto : Из личного архива Рустама Танкаева

Танкаев: ЦА — поле для политических игр, а не для освоения газовых рынков

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Российская компания "Газпром" оценила влияние Китая на экспортные рынки в странах центральной Азии. По мнению члена комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустама Танкаева, ЦА представляет интерес для России не с сырьевой, а скорее стратегической и политической точки зрения.

В частности Танкаев заметил, что у РФ, и "Газпрома" в частности, в приоритете Китай, Индия и Южная Корея. Эти государства наиболее привлекательны с точки зрения сбыта российского газа.

"Что касается центральноазиатских государств, то условия везде разные. Наиболее интересен с сырьевой точки зрения Туркменистан, который по запасам газа занимает лидирующее положение в мире. Казахстан почти полностью себя газом обеспечивает, а тот небольшой дефицит, который страна покрывает за счет импорта, большой роли не играет. Что же касается Узбекистана, то республика полностью себя обеспечивает этим видом топлива и в закупках не нуждается", — заметил эксперт.

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Александр Пасечник о том, зачем "Газпрому" трафик с месторождения Шахпахты
Узбекистан и Россия активно сотрудничают в нефтегазовой сфере. Так, "Газпром" участвует в разработке месторождения Шахпахты. Кроме того, компания договорилась о расширении транзита нефти через территорию республики.

Сразу два проекта реализует в Узбекистане "Лукойл". Самым масштабным стал запуск весной 2018 года Кандымского газо-перерабатывающего комплекса в Бухарской области мощность которого должна в будущем составить  свыше 8 миллиардов кубометров газа в год. Кроме того, российская компания участвует в разработке месторождения юго-западного Гиссара.

Теги:
Гиссар, Кандымский ГПК, Китай, Экспорт, Газ, Лукойл, Газпром



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