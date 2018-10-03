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Эксперт Российского института стратегических исследований Николай Трошин
Sputnik / ALEXANDER NATRUSKIN

Трошин: благодаря стремлению к нацвалютам в СНГ развивается торговля

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По мнению эксперта Российского института стратегических исследований, расчеты в рублях и нацвалюте выгодны всем странам Содружества.

Национальные валюты и ведение в них расчетов стали одной из самых обсуждаемых тем на последнем саммите СНГ.

Перспективы в эфире радио Sputnik Молдова обозначил эксперт Российского института стратегических исследований Николай Трошин.

"Реальная проблема, которая препятствует на сегодня более широкому использованию – это ограниченность двусторонних котировок в национальных валютах. На Московской бирже в настоящее время проводятся торги с рядом региональных валют, в Беларуси. Важное значение для развития двусторонней торговли имеет гармонизация валютной политики центральных банков на постсоветском пространстве. Для контрагентов это облегчает расчеты в национальных валютах. Также растут объемы двусторонней торговли", - сказал Трошин.

По его словам, расчеты в рублях и национальной валюте выгодны всем странам СНГ.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
рубль, валюта, СНГ



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