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Руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов
© Sputnik / Алексей Дружинин

Симонов: соглашение по климату делает страны зависимыми от технологий

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Узбекистан ратифицировал Парижское соглашение по климату. Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов уверен, что за заботой об экологии стоят определенные экономические интересы западных стран, которые необходимо учитывать, чтобы не стать зависимыми от зеленых технологий.

По словам Симонова, научной обоснованности теории глобального потепления до сих пор нет, однако эта кампания получила планетарный охват, все больше стран вовлекая в борьбу с углеводородным топливом.

"Необходимо понимать, что под подобными соглашениями стоят определенные силы, пытающиеся дискредитировать углеводородную экономику неэкономическими а вот такими политическими методами. Вступая в соглашение, страны берут на себя определенные обязательства и надеются на льготы, кредиты и преференции. Однако велик риск со временем стать зависимыми от этих технологий, поэтому сначала нужно оценивать все риски для экономики", — заявил Симонов Sputnik Узбекистан.

В подтверждении своих слов эксперт добавил, что такие державы как США и Россия в соглашении полноценно не участвуют, да и новым подписантам стоит сначала оценить все риски.

Подробный комментарий эксперта слушайте в нашем радиоподкасте.

Теги:
экология, климат, Узбекистан



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