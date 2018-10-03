Симонов: соглашение по климату делает страны зависимыми от технологий

"Необходимо понимать, что под подобными соглашениями стоят определенные силы, пытающиеся дискредитировать углеводородную экономику неэкономическими а вот такими политическими методами. Вступая в соглашение, страны берут на себя определенные обязательства и надеются на льготы, кредиты и преференции. Однако велик риск со временем стать зависимыми от этих технологий, поэтому сначала нужно оценивать все риски для экономики", — заявил Симонов Sputnik Узбекистан.
В подтверждении своих слов эксперт добавил, что такие державы как США и Россия в соглашении полноценно не участвуют, да и новым подписантам стоит сначала оценить все риски.
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