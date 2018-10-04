Экономист: "политические качели" повлияют на зависимые от нефти страны

Уход Ирана с мировых нефтяных рынков может в ближайшее время повысить цены на нефть и до 100 долларов за баррель, считает эксперт-экономист Натик Джафарли.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться на сохраняющихся опасениях относительно сокращения поставок в мире, в том числе из Ирана. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,6% и составила $85,02 за баррель. В последний раз цена выше $85 наблюдалась 3 ноября 2014 года.

"К сожалению, причины роста цен на нефть не связаны с экономическими факторами. Потому что когда на цены влияют экономические факторы, это становится продолжительным трендом. Сейчас основная проблема – это геополитические процессы, в частности, иранский вопрос. Уход же политических проблем со сцены будет опять сопровождаться очень сильным снижением цен на нефть", — заявил Джафарли Sputnik Азербайджан.