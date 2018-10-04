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Филипп Деменков
© Foto : Из личного архива Филиппа Деменкова

Деменков: нужно определить ответственность для мигрантов в фиктивном браке

Радио
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В России этим вопросом занимается правительственная комиссия, скоро фиктивные браки могут стать бессмысленными.

В сентябре Госдума поддержала законопроект, препятствующий распространению в России фиктивных браков.

Инициативу в эфире радио Sputnik прокомментировал адвокат Филипп Деменков.

"Что же касается заключения здесь браков с иностранцами – процедура такая же, как и с обычным гражданином РФ. При этом в России нет контроля за последующей жизнью новых супругов. Например, в США проверяют, фиктивный брак или нет. Специальная комиссия проверяет, живут ли супруги вместе, как проводят время, ведут ли совместное хозяйство. Сейчас и в РФ разрабатывается подобная инициатива. Однако многие люди нуждаются в деньгах, и речь не идет о каких-то баснословных суммах. И сами мигранты не очень богаты. Необходимо просто определить меру ответственности – и для граждан РФ, и для мигрантов", - сказал он.

По его словам, имеет смысл ввести финансовые последствия, когда один из супругов приобретает недвижимость или любое другое ценное имущество.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Мигранты, Россия, Брак



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