Сафонов: у Терезы Мэй сейчас нет хороших вариантов

Александр Сафонов: у Терезы Мей нет хороших вариантов /

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Евросоюз не превращаться в тюрьму, "подобно Советском Союзу", и раскритиковал политику ЕС на переговорах по Brexit.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал независимый политолог Александр Сафонов.

"Сама Мэй сегодня ведет ожесточенную борьбу против ее зубастых однопартийцев, которые всячески пытаются подвинуть ее с этого поста, и, в принципе, небезуспешно... Сейчас у нее нет хороших вариантов. С одной стороны, она вынуждена отстаивать свою линию, достаточно мягкую к Евросоюзу, потому что в ином случае против сразу же выступают и лейбористы, и многие более умеренные члены ее собственной партии. С другой - должна осаживать своих крайне радикальных консервативных коллег", - сказал Сафонов.

Подробности слушайте в подкасте.