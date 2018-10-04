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Политолог Александр Сафонов
фото из личного архива Александра Сафонова

Сафонов: у Терезы Мэй сейчас нет хороших вариантов

Радио
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По словам независимого эксперта, премьер-министр Британии сегодня вынуждена проводить сдерживающую политику по двум фронтам.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Евросоюз не превращаться в тюрьму, "подобно Советском Союзу", и раскритиковал политику ЕС на переговорах по Brexit.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал независимый политолог Александр Сафонов.

"Сама Мэй сегодня ведет ожесточенную борьбу против ее зубастых однопартийцев, которые всячески пытаются подвинуть ее с этого поста, и, в принципе, небезуспешно... Сейчас у нее нет хороших вариантов. С одной стороны, она вынуждена отстаивать свою линию, достаточно мягкую к Евросоюзу, потому что в ином случае против сразу же выступают и лейбористы, и многие более умеренные члены ее собственной партии. С другой - должна осаживать своих крайне радикальных консервативных коллег", - сказал Сафонов.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Тереза Мэй, Великобритания, Евросоюз



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