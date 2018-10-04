19:32 04 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Заведующий лабораторией генетики бактерий Геннадий Каратаев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Каратаев: коклюш – не только детская инфекция

Радио
Получить короткую ссылку
35 0 0

Заведующий лабораторией генетики бактерий Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи прокомментировал проходящие в Москве клинические испытания.

Вслед за Научно-исследовательским институтом экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии вакцину против коклюша начали испытывать специалисты в Москве.

В чем особенность этого заболевания, в эфире Sputnik Абхазия рассказал заведующий лабораторией генетики бактерий Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Геннадий Каратаев.

"До сих пор зачастую и у врачей бытует убеждение, что коклюш – это детская инфекция. Нет, она не детская. Сегодня, по разным данным, до миллиона детей погибает от коклюша – в основном в развивающихся странах. Самое главное, что это исключительно инфекция людей. Никто толком не знает, где она хранится, где персистирует возбудитель. Сейчас все больше данных появляется о том, что в период межэпидемический бактерия появляется у взрослых людей. Меняется стратегия применения вакцины, ее нужно применять не столько на детях, сколько на взрослом населении", - сказал Каратаев.

По его словам, заразить ребенка может даже тот взрослый, который не проявляет выраженные признаки коклюша.

Теги:
лекарство, Испытания, Медицина (наука)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заключенные в исправительной колонии
    Все свободны!

    Правительство Армении может объявить амнистию – соответствующий проект включен в повестку заседания кабмина.

  • Голосование в Сейме Латвии
    На "троечку"

    Латвийцы недовольны работой уходящего созыва Сейма, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

  • Паром Regina Seaways
    В чем причина?

    Литва обратилась к Германии для расследования инцидента с паромом Regina Seaways, потерпевшим бедствие в Балтийском море.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Визит Шавката Мирзиёева в Индию
От Агры до Нью-Дели: индийский вояж Шавката Мирзиёева
Многострадальный Сулавеси: на острове проснулся вулкан
Многострадальный Сулавеси: на острове в Индонезии снова извергается вулкан
Узбекско-индийские отношения в политике, экономике и гуманитарной сфере
Не только Тадж-Махал: что связывает Индию и Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054