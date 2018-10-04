Каратаев: коклюш – не только детская инфекция

Такие обстоятельства: Каратаев о разработке новой вакцине от коклюша /

Вслед за Научно-исследовательским институтом экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии вакцину против коклюша начали испытывать специалисты в Москве.

В чем особенность этого заболевания, в эфире Sputnik Абхазия рассказал заведующий лабораторией генетики бактерий Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Геннадий Каратаев.

"До сих пор зачастую и у врачей бытует убеждение, что коклюш – это детская инфекция. Нет, она не детская. Сегодня, по разным данным, до миллиона детей погибает от коклюша – в основном в развивающихся странах. Самое главное, что это исключительно инфекция людей. Никто толком не знает, где она хранится, где персистирует возбудитель. Сейчас все больше данных появляется о том, что в период межэпидемический бактерия появляется у взрослых людей. Меняется стратегия применения вакцины, ее нужно применять не столько на детях, сколько на взрослом населении", - сказал Каратаев.

По его словам, заразить ребенка может даже тот взрослый, который не проявляет выраженные признаки коклюша.