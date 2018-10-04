Митрофанова: Узбекистан создаст структуру, аналогичную Россотрудничеству

"В самое ближайшее время мы подпишем с Узбекистаном соглашение. Там планируется создать Комитета по сотрудничеству и добрососедству с соседними странами – структуру аналогичную нашей организации или обществу дружбы. Думаю, это улучшит наше общение, будет проще договариваться, когда в республике появится такой визави", — подчеркнула Митрофанова.
Кроме того, в следующем году, объявленным ЮНЕСКО годом Периодической таблицы Менделеева, Ташкент и Москва намерены более тесно взаимодействовать в химической отрасли.
"Есть у нас еще одна проблема, касающаяся не только Узбекистана, но и других наших стран. Это обучение русскому языку трудовых мигрантов. Пока мы далеки от окончательного решения этого вопроса, но движемся в правильном направлении", — подчеркнула глава Россотрудничества.
Особенно Митрофанова отметила соотечественников, проживающих в Узбекистане.
"Там очень интеллектуальные люди – представители театра, художники. Там очень большое и дружное сообщество, это радует", — заключила Митрофанова.
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