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Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова
© Sputnik / Григорий Сысоев

Митрофанова: Узбекистан создаст структуру, аналогичную Россотрудничеству

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Глава Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом Элеонора Митрофанова рассказала, в каких направлениях планируют сотрудничать РФ и Узбекистан в ближайшее время.

Среди основных направлений взаимодействия она назвала гуманитарно-культурные проекты и помощь в изучении русского языка в Узбекистане.

"В самое ближайшее время мы подпишем с Узбекистаном соглашение. Там планируется создать Комитета по сотрудничеству и добрососедству с соседними странами – структуру аналогичную нашей организации или обществу дружбы. Думаю, это улучшит наше общение, будет проще договариваться, когда в республике появится такой визави", — подчеркнула Митрофанова.

Кроме того, в следующем году, объявленным ЮНЕСКО годом Периодической таблицы Менделеева, Ташкент и Москва намерены более тесно взаимодействовать в химической отрасли.

Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова
© Sputnik / Александр Натрускин
Глава Россотрудничества: страны СНГ у нас в приоритете
Отдельный блок тем – это помощь русскоязычным школам и кафедрам в республике, а также программа сохранения культурного наследия.

"Есть у нас еще одна проблема, касающаяся не только Узбекистана, но и других наших стран. Это обучение русскому языку трудовых мигрантов. Пока мы далеки от окончательного решения этого вопроса, но движемся в правильном направлении", — подчеркнула глава Россотрудничества.

Особенно Митрофанова отметила соотечественников, проживающих в Узбекистане.

"Там очень интеллектуальные люди – представители театра, художники. Там очень большое и дружное сообщество, это радует", — заключила Митрофанова.

Подробный комментарий руководителя Россотрудничества слушайте подкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
русский язык, Россия, Узбекистан, Россотрудничество



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    Ученья свет

    Россотрудничество займется подбором учителей, поставками учебников и оснащением классов в строящихся русских школах в Таджикистане.

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