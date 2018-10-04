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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-майор Игорь Кириллов
© Sputnik / Сергей Мамонтов

Кириллов: США продолжают наращивать свой военно-биологический потенциал

Радио
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил о том, что США игнорирует международные обязательства по нераспространению биологического оружия, восстанавливая лаборатории Лугара в разных странах, в том числе и в Узбекистане.

Представитель Минобороны России заявил, что Москва не может быть уверена в том, что Вашингтон своими действиями в сопредельных с РФ станах не пытается нарастить свой военно-биологический потенциал, вопреки взятым на себя обязательствам.

Кириллов подчеркнул, что активная исследовательская деятельность США с опасными вирусами развернута практически у самых границ России.

"Центр Лугара является лишь небольшим элементом обширной военно-биологической программы США. Активная деятельность развернута на территории сопредельных с Россией государств, где также функционируют подконтрольные Пентагону лаборатории. Реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана", — сказал он.

© Sputnik / Алексей Куденко
Минобороны РФ: в трех странах СНГ идет реконструкция лабораторий Пентагона
По словам Кириллова, приоритетом их деятельности является сбор информации об инфекционной заболеваемости и вывоз национальных коллекций, содержащих штаммы патогенных микроорганизмов, в том числе преодолевающих защитное действие вакцин и обладающих устойчивостью к антибиотикам.

По данным Минобороны России только с 2017 по 2019 года в госбюджете США предусмотрено около 1 миллиарда долларов на реализацию программы по исследованию опасных вирусов и штамов.

В министерстве обороны Узбекистана уже заявили, что ничего не знают о реконструкции Центра Лугара на территории республики.

Подробный комментарий представителя Минобороны РФ о проводимых американцами исследованиях в сфере биологического оружия слушайте в радиоподкасте.

Теги:
биологическое оружие, Министерство обороны Узбекистана, Министерство обороны России, Россия, Узбекистан, США



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