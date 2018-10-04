Кириллов: США продолжают наращивать свой военно-биологический потенциал

Кириллов подчеркнул, что активная исследовательская деятельность США с опасными вирусами развернута практически у самых границ России.
"Центр Лугара является лишь небольшим элементом обширной военно-биологической программы США. Активная деятельность развернута на территории сопредельных с Россией государств, где также функционируют подконтрольные Пентагону лаборатории. Реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана", — сказал он.
По данным Минобороны России только с 2017 по 2019 года в госбюджете США предусмотрено около 1 миллиарда долларов на реализацию программы по исследованию опасных вирусов и штамов.
В министерстве обороны Узбекистана уже заявили, что ничего не знают о реконструкции Центра Лугара на территории республики.
Подробный комментарий представителя Минобороны РФ о проводимых американцами исследованиях в сфере биологического оружия слушайте в радиоподкасте.