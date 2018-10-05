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Игорь Никулин
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Никулин: постсоветским странам пора избавляться от опасных биолабораторий

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Экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, комментируя данные Минобороны России об экспериментах Пентагона с опасными вирусами, заявил, что РФ должна быть готова к противодействию биологическим угрозам.

По словам эксперта, Пентагон далеко не благотворительная организация, к его действиям в странах, непосредственно граничащих с Россией, надо быть крайне внимательными.

"США уже потратили на эти исследования и эксперименты с опасными штаммами свыше одного миллиарда долларов. В разных странах, в том числе постсоветских, в общей сложности действуют порядка 40 лабораторий, из них только на Украине 15. Безусловно, государствам, особенно входящим в ОДКБ, необходимо избавляться от таких потенциально опасных исследовательских центов", — подчеркнул Никулин.

© Sputnik / Алексей Куденко
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Он добавил, что Россия должна реагировать так, как это в свое время делал Советский Союз, то есть укреплять свой оборонительный потенциал, систему фитосанитарного и эпидемиологического контроля, в частности, структуры Роспотребнадзора и других профильных ведомств.

Комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

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Теги:
Узбекистан, Пентагон, Россия, США



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