Никулин: постсоветским странам пора избавляться от опасных биолабораторий

Экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, комментируя данные Минобороны России об экспериментах Пентагона с опасными вирусами, заявил, что РФ должна быть готова к противодействию биологическим угрозам.

По словам эксперта, Пентагон далеко не благотворительная организация, к его действиям в странах, непосредственно граничащих с Россией, надо быть крайне внимательными.

"США уже потратили на эти исследования и эксперименты с опасными штаммами свыше одного миллиарда долларов. В разных странах, в том числе постсоветских, в общей сложности действуют порядка 40 лабораторий, из них только на Украине 15. Безусловно, государствам, особенно входящим в ОДКБ, необходимо избавляться от таких потенциально опасных исследовательских центов", — подчеркнул Никулин.

© Sputnik / Алексей Куденко Минобороны РФ: в трех странах СНГ идет реконструкция лабораторий Пентагона

Он добавил, что Россия должна реагировать так, как это в свое время делал Советский Союз, то есть укреплять свой оборонительный потенциал, систему фитосанитарного и эпидемиологического контроля, в частности, структуры Роспотребнадзора и других профильных ведомств.

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