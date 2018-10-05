Бежин: рост цен на нефть подорвет развивающиеся экономики

Мировые цены на нефть продолжают уверенный рост и уже превысили 80 долларов за баррель. Директор консультационно-брокерского обслуживания QBF Андрей Бежин рассказал Sputnik Узбекистан, с чем связано укрепление черного золота на рынке и кто от этого больше всего потеряет.

По словам эксперта, главная причина существенного роста цен на нефть – политика США в отношении Ирана — одного из крупнейших игроков на энергорынке. Второй причиной он назвал отсутствие технических и финансовых возможностей для дальнейшего наращивания добычи нефти.

"На мой взгляд, все ключевые компании и страны достигли сейчас предела производства нефти и не могут наращивать объемы добычи. Что же касается сланцевой нефти в США, то проблема не в производстве, а в транспортировке. Существующая инфраструктура работает на пределе, а для возведение новой нужны инвестиции и время. При этом существуют и сложности с реализацией подобных проектов, например, экологические риски", — пояснил Бежин.

Говоря о последствиях повышения цен на нефть, аналитик подчеркнул, что в первую очередь от этого проиграют развивающиеся страны, у которых нет собственных запасов углеводородов. Кроме того, негативные тенденции ждут компании, ранее преуспевавшие за счет относительно дешевых энергоресурсов.

Что касается роста цен на бензин и авиационный керосин, то, безусловно, какое-то давление мировые цены на черное золото на них окажут, но не прямое и не слишком радикальное.

"Даже на электричество могут цены повыситься, ведь не секрет, что во многих странах еще немало электростанций, работающих на мазуте", — пояснил Бежин.

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