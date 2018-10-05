Бежин: рост цен на нефть подорвет развивающиеся экономики

"На мой взгляд, все ключевые компании и страны достигли сейчас предела производства нефти и не могут наращивать объемы добычи. Что же касается сланцевой нефти в США, то проблема не в производстве, а в транспортировке. Существующая инфраструктура работает на пределе, а для возведение новой нужны инвестиции и время. При этом существуют и сложности с реализацией подобных проектов, например, экологические риски", — пояснил Бежин.
Говоря о последствиях повышения цен на нефть, аналитик подчеркнул, что в первую очередь от этого проиграют развивающиеся страны, у которых нет собственных запасов углеводородов. Кроме того, негативные тенденции ждут компании, ранее преуспевавшие за счет относительно дешевых энергоресурсов.
"Даже на электричество могут цены повыситься, ведь не секрет, что во многих странах еще немало электростанций, работающих на мазуте", — пояснил Бежин.
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