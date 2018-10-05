Мирзаян: Трамп переводит стрелки на Китай, уходя от российской темы

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян прокомментировал отношения Китая и США, усмотрев в них геополитическую игру Трампа против своих внутренних оппонентов.

Между Пекином и Вашингтоном разгорается масштабная торговая война. В ответ на американские санкции Китай ответил не менее жесткими мерами. Так, президент China Merchants Energy Shipping Се Чуньлинь заявил о приостановке закупок сырой нефти в США.

По мнению Геворга Мирзаяна. за этим противостоянием кроется и внутриполитический интерес американского лидера Дональда Трампа.

"Что касается китайцев, то они молодцы. Страна достойно отвечает на выпады американцев, имея альтернативные нефтяные рынки в виде Венесуэлы, Ближнего Востока. России и близких стран Центральной Азии с их энергоресурсами. Что касается Трампа, то перед промежуточными выборами в Конгресс он намеренно переводит стрелки на Китай, чтобы максимально уйти от российской темы. Ведь все что связано с Москвой по сути подрывает легитимность самого Трампа", — полагает эксперт.

Мирзаян добавил, что у Китая есть интерес влиять на внутреннюю политику Соединенных Штатов, по возможности вернуться к периоду, когда при Бараке Обаме позиции Поднебесной были достаточно сильны и никаких серьезных разногласий не возникало.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.