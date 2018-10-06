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© Sputnik / Владимир Астапкович

Емельяненко: Нурмагомедов – фаворит, он выиграет бой у Макгрегора

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился своим мнением о предстоящем поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

В эфире радио Sputnik Александр Емельяненко заявил, что Хабиб является фаворитом этого боя.

"Макгрегор не любит проводить длинные затяжные бои. Он не готов к ним ни эмоционально, ни физически к этому. А Хабиб хорошо изматывает своего соперника. Нурмагомедов будет очень неудобен как боец своему сопернику – Макгрегору… Я думаю, что Хабиб - фаворит этого боя. Он выиграет у Макгрегора", - уверен эксперт.

© Фото: микроблог UFC в Twitter
Неожиданный выпад: Макгрегор пытался ударить Нурмагомедова на взвешивании

Напомним, накануне во время церемонии взвешивания перед боем, который пройдет в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе, произошла потасовка между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Бойцы провели "дуэль взглядов", которая чуть было не переросла в драку из-за агрессивного поведения Макгрегора - сначала он ударил ладонями Нурмагомедова по руке, а затем попытался нанести удар ногой, но не достал россиянина.

Бой Макгрегор–Нурмагомедов пройдет в ночь на 7 октября.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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