Тюрденев: сила узбекско-российских отношений в культурно-медийном единстве

"Современное медиапространство не имеют границ, а технологии предоставляют широкий выбор для поиска информации. Напечатанное на газетной полосе, прозвучавшее в телеэфире или выложенное в интернет и подхваченное социальными сетями слово оказывает грандиозное влияние на восприятие людей. Не секрет, что мы и в России, и в Узбекистане часто смотрим одни и те же телепрограммы, любим одни и те же фильмы или восхищаемся одной и той же музыкой. Сила наших отношений как раз и состоит в этом единстве", — подчеркнул Тюрденев.
Кроме того, в эти дни – с 4 по 7 октября узбекская столица впервые принимает Международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество". На суд жюри вынесены 13 работ из 12 государств СНГ и ближнего зарубежья. Церемония награждения состоится в субботу вечером.