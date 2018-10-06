Тюрденев: сила узбекско-российских отношений в культурно-медийном единстве

Постоянный и полномочный посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев, приветствуя участников первого российско-узбекского медиафорума, заметил, что от развития информационно-коммуникационной сферы во многом зависит и процветания двусторонних отношений в целом.

Посол России в Узбекистане подчеркнул, что от журналистов сегодня зависит очень много, а медийная сфера во многом определяет атмосферу взаимоотношений двух государств, поэтому этим богатым и мощным ресурсом необходимо правильно воспользоваться.

"Современное медиапространство не имеют границ, а технологии предоставляют широкий выбор для поиска информации. Напечатанное на газетной полосе, прозвучавшее в телеэфире или выложенное в интернет и подхваченное социальными сетями слово оказывает грандиозное влияние на восприятие людей. Не секрет, что мы и в России, и в Узбекистане часто смотрим одни и те же телепрограммы, любим одни и те же фильмы или восхищаемся одной и той же музыкой. Сила наших отношений как раз и состоит в этом единстве", — подчеркнул Тюрденев.

Фото: Рамиз Бахтияров Участники и эксперты ТЭФИ-содружество: мы все еще интересны друг другу

Участники первого российского-узбекского меидафорума обсудили в Ташкенте тенденции в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в СМИ.

Кроме того, в эти дни – с 4 по 7 октября узбекская столица впервые принимает Международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество". На суд жюри вынесены 13 работ из 12 государств СНГ и ближнего зарубежья. Церемония награждения состоится в субботу вечером.