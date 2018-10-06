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Богдан Безпалько
© Sputnik / Александр Натрускин

Безпалько: биолаборатории США делают за границами страны все, что угодно

Радио
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Политолог Богдан Безпалько рассказал о биологических лабораториях Соединённых Штатов и о том, чем там могут заниматься ученые.

В эфире радио Sputnik член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отметил, что американские лаборатории могут разрабатывать все, что угодно, тем более за границами США.

"Эти лаборатории расположены не только по периметру России, что нас беспокоит, они есть в Африке, в Азии, в тех регионах, которые могут служить очагом определенных микроорганизмов, инфекций и насекомых, являющихся переносчиками этих заболеваний. Озабоченность России вызвало появление песчаных мух, которые водятся на Филиппинах, или желто-лихорадочных комаров", — отметил Безпалько.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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