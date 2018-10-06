Волин: общение на медиафорумах должно выливаться в совместные проекты

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассказал о проводимой работе между узбекскими и российскими представителями СМИ, выразив надежду, что проводимый в Ташкенте медиафорум станет постоянной площадкой для общения.

Замминистра подчеркнул, что за последние 20 лет это первая столь представительная встреча глав СМИ России и Узбекистана.

"Это, безусловно, прорыв в наших отношениях, но хочется надеяться, что это не разовое явление, а начала очень длительных отношений, которые будут складываться в профессиональной сфере между нашими СМИ. Но эти отношения перерастают со временем в эмоциональные, дружеские. У нас есть ощущение, что за долгие годы и в Узбекистане, в России успели соскучиться друг по другу и сейчас радостно наверстывать упущенное", — подчеркнул Волин в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Он высоко оценил уровень организации форума, но заметил, что подобные "парадные площадки" служат лишь для презентации намерений и знакомства, а дальнейшая работа должна вестись на постоянной основе.

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"Такие форумы должны выливаться в совместные проекты, в общие бизнес-задачи, в отдельных случаях – в создание совместных предприятий, а также в обмен контентом между российскими и узбекскими средствами массовой информации. Наши телевизионщики сейчас общаются друг с другом, у нас есть много проектов, которые мы хотели бы совместно реализовать. Это могут быть и совместно созданные фильмы или даже совместный телеканал", — отметил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ.

Отвечая на вопрос о присутствии российских каналов в Узбекистане и планах по расширению вещания, Волин заметил, что сейчас идет работа по выстраиванию взаимодействий между узбекскими и российскими телеканалами, а также приведение в правовое поле дистрибуции российских телепередач.

"Не хочется нарушать уже сложившийся баланс медиапотребления в Узбекистане, так что будем искать баланс интересов", — заключил Волин.

Первый российско-узбекский медиафорум проходит в Ташкенте 6 октября. Кроме того в эти дни узбекская столица впервые принимает международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество", на котором свои работы представили 13 участников из 12 государств ближнего зарубежья.