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Телеведущая Арина Шарапова
© Sputnik / Владимир Астапкович

Шарапова: Узбекистан воспитал прекрасную молодежь, нам есть чему поучиться

Радио
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Тема:
VIII фестиваль "ТЭФИ-Содружество" и первый российско-узбекский медиафорум (10)
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Российская телеведущая Арина Шарапова, выступая на дискуссии в рамках восьмого фестиваля "ТЭФИ-Содружество" отметила правильный подход Узбекистана к воспитанию подрастающего поколения.

По словам Шараповой, залогом таких результатов в воспитании молодежи лежит в синтезе культуры и образования.

"У вас совершенно замечательная молодежь. Видно, что вы с уважением относитесь к тем, кто в один прекрасный день придет вам на смену. Я общалась с коллегами и узнала, что есть у вас телеканал "Культура и образование". Это как раз то, что нам, на мой взгляд, не хватает. Это очень правильный подход, и нам есть чему в этом отношении поучиться у вас", — подчеркнула журналистка.

Говоря о профессиональном общении в рамках форума, Шарапова заметила, что главная цель подобных площадок в обмене опытом и в расширении знаний друг о друге.

Фото: Рамиз Бахтияров
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"Не для кого не секрет, что у нас общее медийное пространство, которое, помимо экономики, всех нас объединяет. Вы смотрите наши телепрограммы и фильмы, вы учитесь у нас, и это нормально. Не подглядывать за соседями, а как там у них, не учиться чему-то – это же абсурд. Мы здесь как раз для того, чтобы учиться друг у друга", — заключила телеведущая.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Ташкент с 4 по 7 октября впервые принимает международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество", на котором свои работы представили 13 участников из 12 государств ближнего зарубежья. Кроме того, в субботу состоялся и первый узбекско-российский медиафорум, в котором приняли участие руководители ведущих СМИ обеих стран.

Тема:
VIII фестиваль "ТЭФИ-Содружество" и первый российско-узбекский медиафорум (10)
Теги:
СНГ, СМИ, сотрудничество, молодежь, Телевидение, Ташкент



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