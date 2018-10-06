Шарапова: Узбекистан воспитал прекрасную молодежь, нам есть чему поучиться

По словам Шараповой, залогом таких результатов в воспитании молодежи лежит в синтезе культуры и образования.

"У вас совершенно замечательная молодежь. Видно, что вы с уважением относитесь к тем, кто в один прекрасный день придет вам на смену. Я общалась с коллегами и узнала, что есть у вас телеканал "Культура и образование". Это как раз то, что нам, на мой взгляд, не хватает. Это очень правильный подход, и нам есть чему в этом отношении поучиться у вас", — подчеркнула журналистка.

Говоря о профессиональном общении в рамках форума, Шарапова заметила, что главная цель подобных площадок в обмене опытом и в расширении знаний друг о друге.

Фото: Рамиз Бахтияров Участники и эксперты ТЭФИ-содружество: мы все еще интересны друг другу

"Не для кого не секрет, что у нас общее медийное пространство, которое, помимо экономики, всех нас объединяет. Вы смотрите наши телепрограммы и фильмы, вы учитесь у нас, и это нормально. Не подглядывать за соседями, а как там у них, не учиться чему-то – это же абсурд. Мы здесь как раз для того, чтобы учиться друг у друга", — заключила телеведущая.

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Ташкент с 4 по 7 октября впервые принимает международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество", на котором свои работы представили 13 участников из 12 государств ближнего зарубежья. Кроме того, в субботу состоялся и первый узбекско-российский медиафорум, в котором приняли участие руководители ведущих СМИ обеих стран.