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Дмитрий Мостовой
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Мостовой: будет новый бой Нурмагомедов VS Макгрегор

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Сегодняшний бой между Хабибом и Конором - главное событие в мире спортивных единоборств в этом году, заявил казахстанский спортивный обозреватель Дмитрий Мостовой.

В эфире Sputnik Казахстан Дмитрий Мостовой высказал уверенность, что состоится бой-реванш между давними соперниками - россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
© REUTERS / Stephen R. Sylvanie
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"Мне кажется, что… изначально был заход не на один, а как минимум на два боя. Кто будет сильнее в этом реванше – вопрос открытый. Когда будет реванш? Наверное, уже в следующем году", - отметил эксперт.

Напомним, несколько часов назад в Лас-Вегасе завершился поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе между российским мастером смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и известным ирландским бойцом Конором Макгрегором.

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Бой Нурмагомедова и Макгрегора завершился победой российского бойца удушающим приемом в четвертом раунде.

За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них — досрочно), ни разу не потерпев поражения.




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