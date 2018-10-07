Мостовой: будет новый бой Нурмагомедов VS Макгрегор

Сегодняшний бой между Хабибом и Конором - главное событие в мире спортивных единоборств в этом году, заявил казахстанский спортивный обозреватель Дмитрий Мостовой.

В эфире Sputnik Казахстан Дмитрий Мостовой высказал уверенность, что состоится бой-реванш между давними соперниками - россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie Как Хабиб задушил Конора: хроника боя Нурмагомедова и Макгрегора 18

"Мне кажется, что… изначально был заход не на один, а как минимум на два боя. Кто будет сильнее в этом реванше – вопрос открытый. Когда будет реванш? Наверное, уже в следующем году", - отметил эксперт.

Напомним, несколько часов назад в Лас-Вегасе завершился поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе между российским мастером смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и известным ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Бои без правил: Макгрегор пытался ударить Нурмагомедова >>>

Бой Нурмагомедова и Макгрегора завершился победой российского бойца удушающим приемом в четвертом раунде.

За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них — досрочно), ни разу не потерпев поражения.