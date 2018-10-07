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Юрий Обердиенко
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Обердиенко: я полюбил Узбекистан за время фестиваля "ТЭФИ-Содружество"

Радио
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Своими впечатлениями о Международном телефестивале "ТЭФИ-Содружество", прошедшем в Ташкенте, поделился один из победителей, корреспондент телерадиокорпорации "Qazaqstan" Юрий Обердиенко.

В эфире Sputnik Казахстан Юрий Обердиенко рассказал, что самая главная роль ТЭФИ состоит в том, чтобы нарабатывать контакты, дружеские связи и обмениваться опытом.

"Это колоссальная задача, которая выполняется фестивалем, за что я преклоняюсь перед Академией российского телевидения, перед Республикой Узбекистан, на территории которой все проводится. Для  нас это дружественная страна, которую я очень полюбил за время, пока здесь находился. Ташкент  - это город мечты", - отметил он.

Телевизионная семья: награды и теплые слова участников ТЭФИ-Содружество
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Телевизионная семья: награды и теплые слова участников "ТЭФИ-Содружество"

Фильм Юрий Обердиенко получил награду за репортаж о жизни образцового села Родина в Акмолинской области. Фильм посвящен Ивану Сауэру, который на базе бывшего совхоза создал после распада Советского Союза уникальное село, которое сегодня называют маленькой Германией внутри Казахстана.

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Международный телефестиваль "ТЭФИ-Содружество" впервые состоялся в Узбекистане, на суд жюри представили 13 работ из 12 стран Содружества Независимых государств и ближнего зарубежья.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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