13:21 08 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Журналист, автоэксперт Игорь Моржаретто
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Моржаретто: компания Tesla сильно потеряет после ухода Илона Маска

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0

Будущее самого знаменитого в мире производителя электромобилей – компании Tesla – прокомментировал партнер российского аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что с уходом своего идейного вдохновителя Илона Маска с поста председателя совета директоров компания много потеряет в капитализации, потому что для многих покупателей и пользователей Tesla и Илон Маск связаны неразрывно.

"Он придумал эту идею, он ее разработал, он довел на тот момент довольно утопическую идею до практического воплощения, добился того, что компания выпускает несколько моделей популярных электромобилей. И если его убрать, компания потеряет гораздо больше, чем если он будет оставаться у руля", — считает аналитик.

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
AP Photo/Ringo H.W. Chiu
В чем власти США обвинили Илона Маска

Ранее власти США обвинили Илона Маска в мошенничестве. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила о "ложных и вводящих в заблуждение" заявлениях изобретателя о намерении сделать акционерную компанию Tesla непубличной.

Сам изобретатель назвал обвинения необоснованными.

В результате инженер, изобретатель и инвестор Илон Маск в ближайшее время покинет пост председателя совета директоров компании Tesla.

Подробный комментарий слушайте в аудиоподкасте.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • В столице стартовала выставка DigiTech (5 октября 2018). Ереван
    Внимание на дорогу

    Армянские разработчики совершенствуют "умные" системы для автомобилей. Новую модель представили на выставке в Ереване.

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Лауреат ТЭФИ-Содружество от Узбекистана Махбуба Батырбекова
Единство, опыт и новые знакомства: как прошло вручение "ТЭФИ" в Ташкенте
Махачкала ликует: как отмечали победу Хабиба над Конором
Индекс человеческого развития за 2018 год
Узбекистан второй в ЦА по индексу человеческого развития

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054