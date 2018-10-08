Моржаретто: компания Tesla сильно потеряет после ухода Илона Маска

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что с уходом своего идейного вдохновителя Илона Маска с поста председателя совета директоров компания много потеряет в капитализации, потому что для многих покупателей и пользователей Tesla и Илон Маск связаны неразрывно.

"Он придумал эту идею, он ее разработал, он довел на тот момент довольно утопическую идею до практического воплощения, добился того, что компания выпускает несколько моделей популярных электромобилей. И если его убрать, компания потеряет гораздо больше, чем если он будет оставаться у руля", — считает аналитик.

AP Photo/Ringo H.W. Chiu В чем власти США обвинили Илона Маска

Ранее власти США обвинили Илона Маска в мошенничестве. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила о "ложных и вводящих в заблуждение" заявлениях изобретателя о намерении сделать акционерную компанию Tesla непубличной.

Сам изобретатель назвал обвинения необоснованными.

В результате инженер, изобретатель и инвестор Илон Маск в ближайшее время покинет пост председателя совета директоров компании Tesla.

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