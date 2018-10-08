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Директор кыргызской частной телевизионной студии 3B-Медиа Хадича Харсанова
© Sputnik / Шахноза Турабекова

Харсанова: заставлю коллег посмотреть лучшие работы "ТЭФИ-Содружество"

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Тема:
VIII фестиваль "ТЭФИ-Содружество" и первый российско-узбекский медиафорум (15)
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Лауреат VIII телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество" от Кыргызстана, гендиректор частной студии Хадича Харсанова поделилась впечатлениями от работ своих коллег из стран СНГ, а также от участия в мастер-классах.

Восьмой телевизионный фестиваль впервые проходил в Ташкенте с 4 по 7 октября. Всего было представлено 13 работ из 12 стран ближнего зарубежья. Кроме того, участники фестиваля приняли участие в мастер-классах, организованных известными российскими журналистами и режиссерами.

Кыргызстан на "ТЭФИ-Содружество" представляла Хадича Харсанова и работа ее коллег "Первые просветители Кыргызстана". По ее словам, работа над фильмом из-за отсутствия архивных данных была очень сложной, да и предыдущий документальный сюжет, признается журналистка, ей показался гораздо сильнее.

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"На прошлый фестиваль мы привезли картину, посвященную проблеме ранних браков. Получилась очень важная и пронзительная история о девушке, которая очень рано вышла замуж и, по сути, рискует вообще остаться без образования. В этот раз мы привезли другую работу, специально под "ТЭФИ" не снимали, просто подошла по теме", — прокомментировала Харсанова.

Говоря о других участниках телефестиваля, кыргызская журналистка отметила несколько работ, которые ее впечатлили и заставили задуматься над новыми формами и техникой создания фильмов.

"Когда я увидела работу белорусов, то просто была в восторге. Фильм россиян "Саша Соколов. Последний русский писатель" тоже получился очень крутым. Он очень сложно сделан в техническом плане. Я после просмотра поняла, что нам над режиссурой еще работать и работать. Также понравилась работа украинских коллег. Для меня появились новые ориентиры. Я решила, что обязательно соберу всех своих коллег, и штатных и внештатных, и заставлю их посмотреть эти фильмы", — заявила Харсанова.

Награждение лауреата ТЭФИ-Содружество от Российской Федерации
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Также ее впечатлили и проводимые в рамках фестиваля мастер-классы, однако не все мэтры журналистики и режиссуры ей оказались близки по стилю и по духу. Так, часовой мастер-класс Дмитрия Астрахана увлек журналистку своей динамикой и нестандартным подходом, в то время как подход режиссера Михаила Кожухова показался ей "олдскульным".

"Все они снимают великолепные фильмы, у каждого своя философия. Но время и зритель требуют чего-то нового", — подвела итог Харсанова.

Подробный комментарий лауреата "ТЭФИ-Содружество" слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
VIII фестиваль "ТЭФИ-Содружество" и первый российско-узбекский медиафорум (15)
Теги:
Конкурс, телевидение, Кыргызстан, Узбекистан



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    Как отсутствие матчей скажется на сборной Кыргызстана в рейтинге FIFA – спортивные эксперты дали свой прогноз.

  • Пожилой человек сидит на скамейке, архивное фото
    За чертой

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