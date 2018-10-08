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Главный научный сотрудник РАНХиГС Гульнара Краснова
Фото из личного архива Гульнары Красновой

Краснова: нам не хватает рейтинга вузов СНГ

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Студенты из стран СНГ по-прежнему лидируют по количеству заявок на поступление в российские вузы. Профессор, доктор философских наук, главный научный сотрудник РАНХиГС Гульнара Краснова рассказала, какие направления у них в приоритете.

По словам эксперта, при ограниченных квотах сохраняется очень большой спрос на поступление в вузы РФ со стороны студентов из стран Содружества. Узбекистан находится в числе лидеров по этому показателю.

"В основном студенты выбирают медицинское направление – врачебное дело, стоматология, также традиционно узбекских абитуриентов интересует нефтегазовая сфера", — отметила Краснова в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Александр Кряжев
Узбекистан лидирует по числу заявок в российские вузы
Говоря о сотрудничестве в сфере высшего образования, она добавила, что необходимо наращивать академические связи, чаще проводить выставки в вузах, а для понимания ситуации на постсоветском пространстве было бы полезно организовать рейтинг вузов СНГ.

Подробный комментарий эксперта слушайте в нашем радиоподкасте.

Теги:
Наука, Высшее образование, Россия, СНГ, Узбекистан



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    Как отсутствие матчей скажется на сборной Кыргызстана в рейтинге FIFA – спортивные эксперты дали свой прогноз.

  • Пожилой человек сидит на скамейке, архивное фото
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