Студенты из стран СНГ по-прежнему лидируют по количеству заявок на поступление в российские вузы. Профессор, доктор философских наук, главный научный сотрудник РАНХиГС Гульнара Краснова рассказала, какие направления у них в приоритете.
Краснова: нам не хватает рейтинга вузов СНГ
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По словам эксперта, при ограниченных квотах сохраняется очень большой спрос на поступление в вузы РФ со стороны студентов из стран Содружества. Узбекистан находится в числе лидеров по этому показателю.
"В основном студенты выбирают медицинское направление – врачебное дело, стоматология, также традиционно узбекских абитуриентов интересует нефтегазовая сфера", — отметила Краснова в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Говоря о сотрудничестве в сфере высшего образования, она добавила, что необходимо наращивать академические связи, чаще проводить выставки в вузах, а для понимания ситуации на постсоветском пространстве было бы полезно организовать рейтинг вузов СНГ.
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